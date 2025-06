Gabriela Herrera deja en shock a Tilsa Lozano con fuerte indirecta sobre Loco Vargas: "se meten con maridos"

El set del programa ‘La Noche Habla’ vivió un momento de gran tensión que no pasó desapercibido para los televidentes. Gabriela Herrera , conocida por su trayectoria como bailarina, cantante y figura habitual en la pantalla peruana, fue invitada al espacio para hablar sobre su conocida rivalidad con Shirley Arica . No obstante, lo que parecía una conversación sobre disputas pasadas se tornó rápidamente en una situación incómoda, especialmente para Tilsa Lozano .

“Uy, hay varias hipócritas en la televisión. Yo no voy a soltar nombres porque a mí no me importa lo que haga el resto con su vida. Pero tan solo con ver el programa de anoche, la que se mete con el marido de tal… Hay varias que son hipócritas en el medio, que le dice amiga a una y se ha metido con su pareja. Hay muchas”, expresó.

Sin embargo, Gabriela no dio marcha atrás: “Hay varias, Ric. Tú sabes perfectamente que hay varias en el medio que son bastante hipócritas. Este tema no va por Shirley, ojo, porque ella ha sido muy sincera y muy real en muchas cosas. Yo me hice amiga de ella porque éramos similares en ese aspecto, de que éramos frontales y directas con las cosas. Si no me gustaba algo, te lo digo en la cara; y sí me gustaba, también”.