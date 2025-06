“No voy a defender a ninguna de las dos partes. Estoy a favor tuyo en un montón de cosas porque yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió, yo me ilusioné, a mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían, me comían el coco con algo... pero yo siento que en todo momento fue claro contigo y la ilusión vino de tu parte”, le dijo directamente.