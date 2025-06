Darinka Ramírez compartió detalles íntimos de su relación con Jefferson Farfán, revelando momentos de dolor y desilusión. En ‘El Valor de la Verdad’, la modelo confesó cuántas veces lloró por las situaciones que vivía con el padre de su hija y la fría reacción que obtenía por parte de él, dejándola totalmente sola.

Darinka Ramírez confiesa entre lágrimas cómo vivió la traición de Farfán

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Darinka Ramírez enfrentó una de las preguntas más directas del periodista: "¿Lloraste por Farfán?" La respuesta no tardó en llegar: "Sí", dijo con firmeza, antes de abrir su corazón ante las cámaras.

La modelo explicó que su dolor fue profundo al enterarse de la infidelidad de Jefferson Farfán con Delany López. En ese momento, además, atravesaba una etapa muy especial: estaba embarazada de su última hija. Sin embargo, lejos de recibir apoyo o afecto, recibió una confesión que la desmoronó: el exfutbolista le dejó claro que no tenían futuro como familia.

"Yo estaba enamorada, tenía a mi hija. La ilusión de formar una familia ya no lo veía posible. Lloré por las mentiras. Él me ha visto llorar por eso. (...) Uy ya perdí la cuenta de cuántas veces he llorado por él. Más de 10, entre 10 y 15 veces, dentro de la depresión que pasaba. Los sentimientos eran míos, yo estaba enamorada, sentía mucho por él y vengo de una familia constituida y deseaba lo mismo", recordó Darinka.

Lejos de interesarse en ella y lo que sentía, la reacción de la ‘Foquita’ dio mucho que desear. "En una oportunidad, él mismo se retiró molesto. No le importaba mucho por qué lloraba, sino porque celaba. En un rato me llamaba y me decía '¿Ya estás bien? Estoy cerca' y volvía. Regresaba y se quedaba a dormir, me consolaba íntimamente", confesó.

Esto no fue todo, pues Ramírez reveló que incluso este le llegó a comentar al verla llorar: "Te me calmas y vuelvo, no quiero verte llorar, me aburres".

Darinka Ramírez revela promesas incumplidas y excusas económicas de Jefferson Farfán

Las recientes declaraciones de Darinka Ramírez han generado un fuerte impacto en la opinión pública. En el sillón rojo, la modelo compartió detalles sobre la difícil relación económica que mantiene con Jefferson Farfán en torno a su hija en común.

Según relató, cada vez que solicitaba un aumento en la pensión para cubrir las necesidades de la menor, el exfutbolista argumentaba que no tenía recursos disponibles. “Me decía que no tenía plata, que todo lo había invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años”, afirmó.

La promesa de Farfán de comprar un departamento para que madre e hija tuvieran un hogar propio también quedó en el aire. Al insistir sobre el tema, la respuesta fue similar: “Yo le hice mención del departamento y él dijo que todo estaba invertido en el mall”.