Darinka Ramírez sorprendió al revelar detalles de su relación con Jefferson Farfán . En su participación en ‘El Valor de la Verdad’, la madre de la hija menor del exfutbolista reveló que este se justificó de no cumplir con algunos compromisos económicos con su hija, asegurando que no tenía dinero tras invertir en la creación de su mall.

Los espectadores quedaron en shock cuando Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán se excusaba para no incrementar el monto que le depositaba para su hija debido a que no tenía dinero. “Me decía que no tenía plata, que todo lo había invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años”, relató la modelo.