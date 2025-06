Darinka reveló plan de Farfán para ocultar su embarazo y que se negó aceptar: "Yo era madre primeriza"

Una de las revelaciones más contundentes fue la supuesta intención de Farfán de mantener el embarazo en secreto. Según Darinka, el exjugador le propuso mudarse al extranjero para evitar que la noticia se hiciera pública. “Me dijo que me fuera del país, a Estados Unidos. No quería que se supiera de mi hija. Me negué, porque era mi primer embarazo y no quería sola. Quería tener a mi mamá cerca”, expresó.