Xiomy Kanashiro no se quedó callada tras las fuertes revelaciones hechas por Darinka Ramírez en ‘El Valor de la Verdad’. La actual pareja de Jefferson Farfán no dudó en sacar cara por el exfutbolista y ventilar su lado más romántico, asegurando que tienen una relación sólida y afianzada en el amor.

Xiomy Kanashiro derrocha amor por Jefferson Farfán

Luego de las explosivas revelaciones que hizo Darinka Ramírez en el sillón rojo y que expusieron a Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro rompió el silencio y habló sin filtros sobre su romance con el exfutbolista.

La bailarina aprovechó una reciente publicación en redes sociales, como parte del lanzamiento de su nuevo programa televisivo, para compartir que está viviendo una etapa significativa y positiva en su vida personal. "Es la primera vez me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa de rosas donde me llevan al cine, a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura del otro lado, que él es protector", confesó sobre el momento que vive con la ‘Foquita’.

Esto no fue todo, pues, la modelo de ‘La Casa de la Comedia’ incluso consideró que Farfán habría cambiado: "Creo que los hombres si cambian y se merecen una oportunidad. Para pasarla bien y por qué no para pensar en el futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro".

Darinka Ramírez recordó entre lágrimas lo que vivió con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez enfrentó uno de los momentos más emotivos al confirmar que lloró en varias ocasiones por Jefferson Farfán. La pregunta número 11 —“¿Lloraste por Farfán?”— abrió la puerta a un relato cargado de tristeza y desilusión.

La modelo admitió que el nacimiento de su hija y la ilusión de construir una familia fueron el eje de su sufrimiento. “Él me ha visto llorar por eso. Perdí la cuenta, entre 10 y 15 veces”, expresó. “Yo estaba enamorada, tenía a mi hija, la ilusión de formar una familia. No lo veía posible, por eso lloré, por las mentiras. Muchas veces, porque me la negó muchas veces a ella”.

Ella confesó que esa esperanza se vino abajo cuando Farfán fue captado con Delany López. No solo sintió el golpe de la traición, sino también la indiferencia del exfutbolista. “En una oportunidad él mismo se retiró molesto porque no le importaba el por qué lloraba, sino el por qué lo celaba”, relató. “Se fue del departamento por reclamarle y al rato me llama y me dice: ‘¿Ya estás bien? Estoy cerca, voy de nuevo al departamento’, y volvió”.