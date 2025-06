Durante su paso por el programa de entrevistas, Darinka Ramírez habló sin filtros sobre su vínculo con Jefferson Farfán, incluyendo aspectos de su vida privada. Consultada sobre cómo calificaría al exfutbolista en la intimidad, la agente inmobiliaria no dudó en responder con sinceridad. “No es nada del otro mundo. No me parece ni bien ni mal, normalito”, afirmó, dejando claro que no fue una experiencia que la haya sorprendido.