En la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, de este viernes 23 de mayo, el exconductor Yaco Eskenazi dejó el shock al confesar que Tilsa Lozano fue su primera enamorada y que, al terminar su romance con ella, quedó devastado. "Ella se iba a vivir a Argentina y nos despedimos. Me acuerdo de que me fui a Chaclacayo (...) después no la vi y lloré”, recordó sobre su ruptura.