“Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente y no hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace 2 días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad, nada le irá bien”, se lee en el chat leído por Magaly Medina en su programa.

“Yo estaba en Miami, viajé para la Copa América dos días anteriores me había pedido que vaya al hotel donde concentraba, pasaba la noche como correspondía, como esposos, por equis motivo yo me equivoco de vuelo y él viajó un domingo, se fue a una discoteca con un compañero, su esposa y creo que de ahí fue de boleto al cumpleaños de su amante y bueno…lo demás es historia, de ahí, sacó su comunicado”, relató.

“Si en algún momento yo también me he equivocado, pedir disculpas, pido disculpas, uno se equivoca en muchas oportunidades. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie, lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos porque creo que si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien...”, expresó el futbolista, mostrando una intención de reconciliación y paz por el bien de sus hijos.