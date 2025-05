En medio de la controversia con Pamela López , Christian Cueva sorprendió con un mensaje en redes. El jugador se expresó a través de una historia de Instagram que fue tomada como una indirecta hacia su expareja. Sus palabras llegaron tras las declaraciones de López acusándolo de no asistir al cumpleaños de su hijo .

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un mensaje que compartió en sus historias de Instagram en medio de la polémica con su expareja Pamela López. El futbolista decidió romper su silencio y se pronunció de forma indirecta luego de que la madre de sus hijos lo acusara públicamente de no presentarse al cumpleaños de uno de ellos.

El texto continúa con una aparente reflexión sobre cómo lidia con el conflicto y el juicio público. “A quien me hace mal, le sonrío, le bendigo y sigo mi camino, porque sé que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Dios nunca se equivoca y a Dios no le engaña nadie", agregó, dejando en claro su postura frente a la tormenta mediática que enfrenta.

La publicación de Cueva surge pocos días después de que Pamela López brindara una entrevista exclusiva a “Amor y Fuego”, donde reveló que el futbolista no llamó ni visitó a su hijo en su día especial, y en su lugar habría enviado a una desconocida que, según contó, grabó a los menores sin su consentimiento.

En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la expareja del futbolista reveló un hecho que llamó la atención: en lugar de presentarse o realizar una llamada, Cueva habría enviado a una desconocida con regalos. “Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa. Ellos suben y asustados, me dicen: ‘mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo”, comentó la animadora.