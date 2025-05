Durante su participación en el podcast ‘La fe de Cuto’, Christian Cueva se mostró reflexivo y autocrítico al reconocer que su comportamiento no ha sido el más adecuado. “Si en algún momento me he equivocado, pido disculpas. Lo único que deseo es sanar, estar bien con la madre de mis hijos”, expresó con un tono conciliador, en medio del escándalo mediático que envuelve su vida personal.