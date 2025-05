Durante una entrevista reciente en el programa ‘Amor y Fuego’, López contó que Cueva no se comunicó directamente con los menores, pero sí envió a una mujer en su representación. “Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa. Ellos suben y asustados, me dicen: ‘mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo”, relató la también animadora de eventos.