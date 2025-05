Luego de que se hicieran públicos los comprometedores mensajes entre Pamela López y Christian Cueva, todas las miradas apuntaron a Pamela Franco. La cantante, vinculada sentimentalmente al futbolista, decidió dar su opinión sin rodeos durante una entrevista en vivo en Radio Panamericana.

¿Cuál fue la reacción de Pamela Franco tras revelarse el chat entre Cueva y Pamela López?

En la conversación con Giovanna Valcárcel, realizada el viernes 23 de mayo, la artista no solo reveló cómo enfrenta la situación, sino que también sorprendió con una posición madura y poco común frente a la infidelidad:

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo (...) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura... no”, señaló con firmeza.

Durante la misma conversación, Pamela Franco no dejó espacio a dudas sobre cómo se siente actualmente en su vida amorosa. Con seguridad y mirando al futuro, dejó en claro que ya no está dispuesta a tolerar situaciones que no sumen en su camino personal.

“Mirándote a la cámara. ¿Tú qué crees? Yo antes no he perdonado, voy a cumplir 37 años, me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página”, expresó, firme y decidida.

Pamela López rompe su silencio y revela momento clave con Cueva

En medio de una nueva polémica mediática, Pamela López decidió hablar sin filtros en una reciente entrevista con el programa de Magaly Medina. Durante la conversación, presentó un chat que dejó al descubierto un episodio íntimo con Christian Cueva, ocurrido poco antes de que el futbolista anunciara públicamente el fin de su matrimonio en julio de 2024.