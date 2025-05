La exintegrante de Puro Sentimiento fue clara y firme al afirmar que no está dispuesta a perdonar una infidelidad. Además, señaló que, si alguien ya no desea continuar una relación, lo más sano es dejarlo ir. En ese sentido, destacó que siempre existen señales evidentes cuando una persona ya no quiere seguir a tu lado.

“Lo que no quiere estar contigo te demuestra con señales y si no es así hay que dar vuelta a la página” , dijo la expareja de Christian Domínguez.

Pero, eso no fue todo. Pamela Franco se animó a revelar una experiencia personal en la que descubrió una infidelidad de la manera más dolorosa: viendo a su pareja en pleno acto íntimo con otra persona. “Lo que no quiere estar contigo te demuestra con señales y si no es así hay que dar vuelta a la página. (...) Uno me hizo el avión, lo tuve que ver cómo se movía. Tenía algo que los otros que me engañaron no”, confesó.