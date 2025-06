“¿Quieren saber por qué no hablo? Porque no puedo respirar. Me ahogo y cuando hablo mucho, como tengo que respirar por la boca, no me pasa el aire, cuando no respiro, si hablo mucho, me mareo, ustedes no se dan cuenta porque disimulo, pero cuando hablo poco es porque no respiro”, contó visiblemente afectado al referirse al origen de sus molestias.