Mario Irivarren denuncia robo de S/27 mil y lanza amenaza: "Se metieron con la persona equivocada"

El lunes 2 de junio, Irivarren acudió a su entidad bancaria para presentar una denuncia formal. Interbank inició una investigación interna, pero advirtió que el proceso puede tardar hasta tres semanas. Mientras tanto, Mario dejó claro que no va a quedarse callado: “No sé si el banco me va a devolver el dinero. Pero lo que quiero es que esta banda no siga delinquiendo. Voy a hacer ruido en redes, en medios, donde sea. Esto no puede quedar impune”.