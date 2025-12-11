Johana Cubillas pide perdón, pero acusa a Macarena de “grabar a sus hijos ilegalmente”

Johana Cubillas pide disculpas por insultos, pero acusa a Macarena Vélez de grabar a sus hijos y lleva el caso a la vía legal.

La creadora de contenido Johana ‘Nena’ Cubillas volvió a pronunciarse tras el tenso altercado que protagonizó en Surco junto a su expareja, Juan Ichazo, y la modelo Macarena Vélez. El enfrentamiento, captado por cámaras y difundido en ‘Magaly TV’, generó una fuerte ola de críticas por los insultos que la influencer lanzó durante el intercambio.

A raíz del escándalo, Johana decidió publicar un extenso comunicado en Instagram, donde no solo ofreció disculpas públicas, sino que también dio detalles de aquello que —según ella— detonó su reacción.

Johana Cubillas pide disculpas, pero justifica su reacción

En su pronunciamiento, Johana empezó admitiendo que cometió un error al referirse al físico de Macarena Vélez, un momento que generó rechazo entre los usuarios.

“Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos”, escribió la hija de Teófilo Cubillas.

No obstante, aseguró que su reacción se originó porque Macarena habría grabado a sus hijos sin su autorización, un hecho que para ella constituye una falta grave.

“Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad… claramente me desconozco y sacan lo peor de mí”, sostuvo.

La influencer insistió en que esos segundos no representan quién es realmente: “Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida”.

La disputa con Juan Ichazo escala a terrenos legales

Cubillas también reveló que la discusión no quedó solo en el plano mediático. Según indicó, el caso pasó a la Fiscalía luego de que acusara a Juan Ichazo de ser un padre ausente y de no cumplir con sus responsabilidades.

Ella aseguró que su prioridad es proteger a sus hijos y confía en que el proceso se resolverá a su favor.

Además, envió un mensaje directo a todas las madres que atraviesan situaciones similares, alentándolas a exigir responsabilidad paterna.