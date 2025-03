Ante la reacción de Carmona y el malestar público, el vidente ofreció una disculpa pública en TikTok. Aclaró que no pretendía señalar a Carmona como responsable directo del asesinato y que, según sus lecturas, tanto Carmona como Sánchez estaban involucrados de alguna manera, aunque no de forma literal. ​

"Primero, no me hago llamar vidente, soy vidente. De 100 pronósticos, 98 son acertados, siempre digo que el que sabe todo es Dios. (...) Yo no dije que agarraste un arma de fuego, aparece en todas las tiradas que estás involucrado, quizá de mente, quizá de corazón o quizá de palabra, no lo sé, no soy Dios", expresó.