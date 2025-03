Tras la muerte de Paul Flores García , el vocalista de Armonía 10, las redes sociales se llenaron de videos rindiendo homenaje a su trayectoria artística y estos no han dejado de circular. Pero hubo uno que no fue pasado por alto por los fans y usuarios de las plataformas digitales que ha tocado el corazón de los fanáticos.

El video, que está circulando en TikTok, se puede ver a Paul Flores cantando uno de sus temas, el cual grabó junto a Leslie Shaw, tema que se volvió en un himno a finales del 2024, no obstante, continúa siendo de las favoritas del público.

En este emotivo video, Paul Flores aparece acompañado de su esposa, Carolina Jaramillo , en lo que parece ser una reunión íntima junto a amigos y familiares. Unidos no solo por el amor, sino también por su pasión por la música, ambos disfrutan del momento mientras interpretan una canción especial. Cabe destacar que Carolina también se ha dedicado a la música, una conexión que fortaleció su relación y dio como fruto un hijo en común.

En el clip, Paul y Carolina cantan sonrientes, mientras un músico los acompaña en el teclado, creando un ambiente lleno de emoción y alegría. Las imágenes han conmovido a los usuarios en redes, quienes no solo han elogiado el talento de Jaramillo, sino que también han expresado su deseo de que continúe con su carrera musical en honor a su esposo y para el bienestar de su pequeño.

En el homenaje se presentaron varios artistas, como Leslie Shaw, Agua Marina, Janet Barboza, entre otros. La presentadora se mostró muy acongojada, además recordó a Paul: “Ethel, dijiste algo que me remontó a los años 2004, 2007, 2008, con La Movida de los Sábados, y por supuesto me acuerdo de Paul Flores en el escenario, con una sonrisa y con una vitalidad, dejándolo todo. Hoy en día, verlo aquí en un cajón, recibiendo esta misa, es una despedida que no tenía que ser”.