Tras el fallecimiento del cantante Paul Flores y la declaración del Estado de emergencia, las amenazas de extorsión contra Armonía 10 de Walther Lozada no han cesado. Ante esta situación, la agrupación ha tomado una drástica decisión para proteger a su equipo. Cabe recordar que el mánager, Agustín Távara, expuso conversaciones donde se enviaban amenazas de muerte a uno de sus artistas si no realizaban un pago.

"Nos comunicamos con Agustín Tavara y nos confirmó que la orquesta ya no va a tocar más en Lima ante la ola de crímenes, extorsiones y las constantes amenazas. Ellos indicaron que es cierto y no se presentarán más en la capital, no tienen presentaciones programadas y no habrán más si no se calma la ola criminal", contó el reportero de Latina.