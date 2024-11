Ethel Pozo es reconocida por su estilo distintivo, que se basa en prendas cómodas y agradables para cualquier ocasión. En esta oportunidad, optó por un look "cómodo" que invita a todas a adoptar su enfoque casual con un toque de elegancia. La conductora demuestra cómo lucir frescas y sofisticadas al elegir conjuntos de dos piezas con estampado floral, una de las mejores tendencias para el verano, donde la comodidad se combina con el estilo. Su atuendo desenfadado resalta la esencia de las prendas oversize, logrando una mezcla ideal de relajación y atractivo.



No es la primera vez que Ethel se deslumbra con su estilo único; también ha compartido consejos de belleza para el cuidado de la piel. Recientemente, volvió a ser tendencia tras su entrevista exclusiva con Carlos Vives donde sorprendió a fanáticos al afirmar que volverá a Perú para realizar un gran concierto este 14 de diciembre. En esta entrevista llena de emociones, la conductora lució un majestuoso look que la posiciona como una gran fashionista. Sus seguidores inundaron las redes sociales con elogios, corazones y aplausos en reconocimiento a su impecable, reafirmando su lugar como referente en el mundo del entretenimiento y la moda.