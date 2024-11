María Pía Copello , se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión peruana, no solo por su carisma y profesionalismo, sino también por sus impresionantes looks que elige para cada ocasión. Recientemente la conductora ha deslumbrado en un radiante vestido camisero al entrevistar a un artista colombiana. La animadora de eventos infantiles, sabe cómo darle el check en la moda al combinar elegancia y estilo, presentándose siempre con atuendos que resaltan su personalidad y la adaptan a cada evento. A través de sus redes sociales, comparte con sus seguidores primicias y detalles exclusivos de sus entrevistas, como las recientes con artistas de renombre como Fonseca y Alejandro Sanz, lo que permite a su audiencia sentirse parte de su vida profesional y personal. Su habilidad para conectar con el público, sumada a su sentido estético, la convierte en una influencer relevante en el mundo del entretenimiento.

María Pía Copello compartió un divertido video en su cuenta de Instagram, donde aparece junto al cantante colombiano Fonseca. En la grabación, se destaca luciendo un radiante vestido midi de cuero azul con pliegues en la falda. Este vestido ha sido uno de los más elogiados por sus seguidores, ya que presenta detalles que le otorgan un aire chic, proyectando elegancia con un toque de sensualidad.



El diseño combina elementos de una camisa, pues incluye botones y un cuello camisero, lo que añade un estilo moderno y versátil. Para complementar su look, María Pía optó por unos tacones abiertos de color plateado con brillos, creando una combinación perfecta que se alinea con las nuevas tendencias de moda, como el uso del total look de cuero o cuerina. Este enfoque no solo resalta su estilo personal, sino que también refleja las corrientes actuales en el mundo de la moda.