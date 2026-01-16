Melanie Martinez impacta con cambio de look y luce balayage en tendencia que marca estilo. | Composición Wapa | Instagram

Melanie Martinez impacta con cambio de look y luce balayage en tendencia que marca estilo. | Composición Wapa | Instagram

Melanie Martínez volvió a acaparar todas las miradas en redes sociales al reaparecer con un look completamente renovado. La cantante peruana sorprendió a sus seguidores al mostrarse visiblemente distinta tras someterse a una manga gástrica y adoptar un radical cambio de estilo, que incluyó un moderno balayage. Esta transformación, que ella misma compartió con sus fans, marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional en su vida.

Melanie Martínez apuesta por el balayaje este 2026

Melanie Martínez le dijo adiós a su característico cabello negro para sumarse a la tendencia del balayage en 2026. La cantante peruana apostó por un balayage rubio, más luminoso y renovado, que resalta sus facciones y aporta un aire fresco a su estilo.

Esta técnica, que combina tonos naturales con degradados suaves, se mantiene como una de las favoritas de la temporada, perfecta para quienes buscan un cambio sin perder la naturalidad. Con este look, Melanie no solo se reinventa, sino que también inspira a sus seguidores a experimentar con colores y estilos modernos, marcando tendencia en belleza y moda.

Usuarios elogian a Melanie Martínez tras su radical cambio de look

En los comentarios, Melanie se dirigió directamente a quienes aplaudieron su transformación. “Así es, ya estoy de vuelta”, escribió la cantante, dejando claro que está preparada para retomar su vida con renovada actitud y confianza.