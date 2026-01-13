Melissa Klug arrasa en las playas del sur de Lima enfundada en un magistral bikini y accesorios de lujo que desbordan coquetería y feminidad.

Melissa Klug se consolida, una vez más, como una de las figuras infaltables de nuestro radar fashionista. Cada verano, la popular ‘Blanca de Chucuito’ demuestra su afinidad con el mar y los bikinis, apostando por diseños que marcan tendencia.

En esta ocasión, la empresaria disfrutó de un paseo por Puerto Viejo, una zona costera del sur de Lima, donde se encuentran diversas playas, y lució un elegante bikini bicolor de estética minimalista. A través de Instagram, cautivó a sus seguidores al irradiar estilo, frescura y amor por las últimas tendencias estivales.

Melissa Klug deslumbra en las playas del sur con un bikini minimalista

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una serie de fotografías con las que celebró la llegada del verano 2026. Junto a las postales, escribió la frase “Entre arena, sal y calma… aquí soy feliz”, reflejando el momento que atraviesa. Para dar inicio a la temporada, lució un bikini de dos piezas de estilo minimalista en blanco y negro. El look se completó con accesorios de lujo: sombrero de paja Prada, lentes de sol negros Miu Miu y sandalias Christian Dior.

La publicación no pasó desapercibida y recibió numerosos comentarios de seguidores y familiares. Su hija mayor, Gianella Marquina, le escribió “Qué regia”, mientras otros usuarios destacaron su belleza y felicidad, resaltando esta nueva etapa personal tras anunciar el fin de su relación con Jesús Barco.

Bañadores minimalistas: la tendencias mas simple pero elegante

Los bañadores minimalistas se consolidan como una de las tendencias más fuertes del verano, apostando por siluetas limpias, cortes precisos y una estética sofisticada que no necesita excesos. Diseños en tonos neutros como blanco, negro, beige o marrón chocolate dominan las pasarelas y las playas más chic, reafirmando que menos es más.