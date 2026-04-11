Tras meses de rumores, se confirma el romance entre Lesly Águila y un integrante de Corazón Serrano. El músico rompió su silencio y contó detalles.

Integrante de Corazón Serrano rompe su silencio y confirmar su relación con Lesly Águila. | Composición Wapa | Instagram

Integrante de Corazón Serrano rompe su silencio y confirmar su relación con Lesly Águila. | Composición Wapa | Instagram

¡Rompen su silencio! Tras meses de especulaciones, se confirmó el romance entre Lesly Águila y un integrante de Corazón Serrano. El músico decidió pronunciarse públicamente y compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde dio detalles de su relación con la cantante. Además, dejó en claro que esta sería la primera y última vez que hablaría del tema, buscando así poner fin a los comentarios.

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, confirma romance con Lesly Águila

Lo que por mucho tiempo fue un secreto a voces finalmente se hizo oficial. Jhon Peña, percusionista de Corazón Serrano, decidió pronunciarse y confirmar públicamente su relación con Lesly Águila. A través de sus historias en redes sociales, el músico compartió un comunicado acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen juntos, abrazados y sonrientes.

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila.

'Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie', comenzó así el comunicado de Jhon Peña, quien se defendió de las posibles críticas que podría recibir por su relación con Lesly Águila, de 31 años.

Posteriormente, dejó en claro que esta sería la única ocasión en la que se referiría a su vida sentimental. 'Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio, porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique. Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad, y eso está lejos de la realidad', señaló.

Finalmente, el integrante de Corazón Serrano también aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas tras hacer pública su relación. 'En mi corazón no hay maldad. Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos', finalizó.

Lesly Águila confirma romance con Jhon Peña tras rumores

La confirmación de este romance no surge de la nada. Desde 2025, Lesly Águila ya era relacionada con Jhon Peña tras ser vistos juntos en viajes y salidas, lo que despertó sospechas entre los seguidores. Antes, la cantante tuvo vínculos mediáticos, como el que mantuvo en 2014 con Frank Mendoza, quien incluso le propuso matrimonio en televisión.