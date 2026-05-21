Terremoto en Perú podría desaparecer esta ciudad andina: miles de vidas estarían en riesgo

Expertos advierten sobre el peligro de un fuerte terremoto que podría causar un aluvión devastador en minutos. Descubre AQUÍ la ciudad en riesgo.

El temor a un fuerte terremoto en Perú vuelve a surgir, con especial énfasis en Huaraz, una ciudad que podría enfrentarse a una catástrofe de gran magnitud. Expertos y autoridades han indicado que un terremoto intenso podría provocar el desbordamiento de la laguna Palcacocha, desencadenando un aluvión con consecuencias catastróficas. Las proyecciones técnicas sugieren que hasta 20 mil personas podrían perder la vida en cuestión de minutos.

Especialistas advierten sobre el peligro de un aluvión en Huaraz tras un terremoto en Perú

Ubicada en Áncash, la ciudad de Huaraz sufre una amenaza constante debido a la laguna Palcacocha, que se encuentra a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, rodeada de glaciares colgantes.

Según el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INIGEM) y las autoridades locales, un fuerte terremoto podría hacer que colosales bloques de hielo se desprendan. Esto podría llevar al desbordamiento de la laguna y desatar un aluvión que amenazaría áreas pobladas en la ciudad, afectando a más de 50,000 residentes.

El riesgo de desastre aumenta en Áncash por la laguna Palcacocha y el cambio climático

El rápido derretimiento de los glaciares debido al cambio climático es un factor que incrementa el riesgo. Según informes técnicos, el volumen de la laguna Palcacocha se ha multiplicado 34 veces desde 1970, superando los 16 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

Joel Maguiña, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, indicó que hay siete glaciares colgantes sobre la laguna, cuya inestabilidad podría desencadenar una emergencia si se produce un terremoto en la región.

Un aluvión en Huaraz podría dejar hasta 20 mil víctimas fatales

David Reyes, coordinador del Sistema de Alerta Temprana (SAT), destacó que un aluvión potencial podría impactar gravemente a miles de familias ubicadas en el cono aluviónico y las áreas urbanas de Huaraz.