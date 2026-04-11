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Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensvas contra Mónica Torres en la Granja VIP

Renato Rossini y Pati Lorena están siendo blanco de críticas tras decir frases ofensivas contra Mónica Torres.

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    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensvas contra Mónica Torres en la Granja VIP
    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan FRASES OFENSIVAS contra Mónica Torres: “Ándate a tu casa, adelgaza pues per*!@” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensvas contra Mónica Torres en la Granja VIP

    ¡No se pasen! La Granja Vip se está convirtiendo en uno de los realitys más vistos de nuestro país. Está lleno de momentos divertidos para sus seguidores; sin embargo, también nos viene presentando el verdadero rostro de algunos artistas.

    Este es el caso de Renato Rossini Jr. y Pati Lorena quienes lanzaron frases ofensivas contra la actriz Mónica Torres. Ambos artistas fueron bastante duros contra la concursante hablando sobre su peso y cuestionando su participación en el reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensvas contra Mónica Torres en la Granja VIP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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