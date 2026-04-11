Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensvas contra Mónica Torres en la Granja VIPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se pasen! La Granja Vip se está convirtiendo en uno de los realitys más vistos de nuestro país. Está lleno de momentos divertidos para sus seguidores; sin embargo, también nos viene presentando el verdadero rostro de algunos artistas.
Este es el caso de Renato Rossini Jr. y Pati Lorena quienes lanzaron frases ofensivas contra la actriz Mónica Torres. Ambos artistas fueron bastante duros contra la concursante hablando sobre su peso y cuestionando su participación en el reality.