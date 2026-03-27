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Difunden audios del delicado estado de Yiddá Eslava tras desmayo en ‘La Granja VIP’

Yidda Eslava se desmayó y tuvo que ser llevada de emergencia mientras estaba en el reality ‘La Granja VIP’.

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    Difunden audios del delicado estado de Yiddá Eslava tras desmayo en ‘La Granja VIP’
    ¡Lo ÚLTIMO! Filtran audios del delicado estado de Yiddá Eslava tras desmayo en ‘La Granja VIP’: “¡No reacciona!” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana
    Difunden audios del delicado estado de Yiddá Eslava tras desmayo en ‘La Granja VIP’

    Yiddá Eslava encendió las alarmas en La Granja VIP la noche del 26 de marzo, luego de que el ingreso de Jesús Barco provocara una fuerte discusión entre los participantes. En medio del tenso ambiente, la situación se agravó al punto de que el programa tuvo que interrumpir su transmisión en YouTube. Sin embargo, los micrófonos permanecieron activos y dejaron al descubierto la angustia de los presentes por el estado de la actriz.

    Desmayo en vivo y momentos de tensión

    Tras la pelea protagonizada por Samahara Lobatón, Melissa Klug y Gabriela Herrera, Yiddá comenzó a mostrar signos de malestar mientras se encontraba en la cocina junto a sus compañeros. De un momento a otro, terminó desplomándose, generando pánico entre los participantes.

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    Ante lo ocurrido, la producción decidió cortar la emisión en vivo, aunque los audios continuaron registrándose. En ellos se escucha la desesperación del grupo al intentar reanimarla sin éxito, mientras la ambulancia tardaba en llegar, según usuarios, entre 20 y 30 minutos.

    “Agárrenla”, “pasen hielo”, “tranquilos, está viniendo la ambulancia”, se oye entre gritos. Incluso intentaron colocarle hielo en la boca, pero la actriz no respondía.

    “¡No reacciona!, ponle un hielo en la boca, no la pueden levantar”, gritaban, sin saber cómo actuar.

    Críticas y antecedentes médicos

    La situación generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos cuestionaron al reality por no contar con personal médico ni una ambulancia disponible de inmediato. Comentarios como “Deberían levantar ese programa…”, “Una negligencia” o “Se escuchó que se estaba mordiendo la lengua, mucho estrés” reflejaron la indignación del público.

    Cabe señalar que no es la primera vez que Yiddá enfrenta un episodio de este tipo. En 2021, tras sufrir un desmayo cuando estaba junto a Julián Zucchi, reveló que fue diagnosticada con migraña vestibular.

    “Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré de que sufría de migraña vestibular. Llegar a un diagnóstico fue lo más importante, ya que no solo yo, sino que mi familia sabe qué hacer cuando me dan estos episodios”, explicó en aquel momento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden audios del delicado estado de Yiddá Eslava tras desmayo en ‘La Granja VIP’
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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