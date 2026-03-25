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Yiddá Eslava y Pamela López difunden terrible engaño en La Granja Vip que favorece a Samahara Lobatón

Yiddá Eslava y Pamela López denuncian presunto favoritismo hacia Samahara Lobatón por contacto con sus hijos y cuestionan la equidad del reality.

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    Yiddá Eslava y Pamela López difunden terrible engaño en La Granja Vip que favorece a Samahara Lobatón
    Yiddá Eslava y Pamela López aseguran que Samahara Lobatón tiene contacto con sus hijos
    Yiddá Eslava y Pamela López difunden terrible engaño en La Granja Vip que favorece a Samahara Lobatón

    Las tensiones entre las participantes de La Granja VIP pasaron a primer plano luego de que se diera a conocer que Samahara Lobatón, concursante y madre de tres hijos, tendría la opción de comunicarse diariamente con ellos mientras continúa en el reality.

    Yiddá Eslava y Pamela López, quienes también son madres y forman parte del programa, expresaron su molestia por este aparente trato preferencial, poniendo en duda la igualdad de condiciones dentro de la competencia. “No me parece justo”, manifestó López ante sus compañeras, sugiriendo un posible favoritismo hacia la hija de Melissa Klug.

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    La controversia se encendió la noche del 24 de marzo, cuando la conductora Ethel Pozo mencionó a Lobatón como una de las madres que está lejos de sus hijos, lo que provocó que la influencer rompiera en llanto al recordarlos, mostrándose visiblemente afectada en cámaras. Sin embargo, esta escena generó incomodidad entre sus compañeras, quienes aseguran que la situación no sería exactamente como la presentó la producción.

    Al día siguiente, el 25 de marzo por la mañana, el tema cobró más fuerza cuando Eslava y López conversaron en la cocina sobre los supuestos beneficios que tendría Lobatón dentro del programa. De acuerdo con sus versiones, la producción le permitiría hablar todos los días con sus hijos, algo que no ocurre con las demás madres del reality.

    “No es posible porque acá hay dos más”, reclamó Eslava, haciendo referencia a que tanto ella como López también se alejaron de sus hijos para participar, sin contar con la posibilidad de mantener comunicación constante.

    Por su parte, Pamela López —expareja del futbolista Christian Cueva— se mostró aún más tajante: “Yo me voy, no me parece justo, yo necesito al menos una llamada saber que están bien”, dijo frente a las demás concursantes, dejando en evidencia su incomodidad por la diferencia de trato.

    En esa misma línea, Yiddá Eslava contó que intentó llegar a un acuerdo con la producción para poder comunicarse con sus hijos, pero no obtuvo respuesta favorable. “Yo dije y no me dieron la opción, es más me dijeron que no. Eso cruza el límite, ya es demasiado”, afirmó, subrayando lo que considera un trato desigual dentro del espacio.

    La situación se volvió más tensa cuando Eslava cuestionó el llanto de Lobatón de la noche anterior, pese a que —según indica— todas sabían que ella sí había tenido contacto con sus hijos.

    “Además, ¿por qué fingir de esa manera ayer, si los ves todos los días? Explícame. Nosotras, ¿qué somos? Las que realmente no ven, somos nosotras”, expresó, marcando la diferencia entre su realidad y la de la influencer.

    Mientras la discusión crecía entre las concursantes, López sostuvo que esta situación las coloca en desventaja frente a Lobatón. “Ella sabe todo lo de afuera, nosotros no sabemos nada, estamos en completa desventaja”, señaló, enfatizando el impacto que este supuesto privilegio tendría en la competencia.

    Hasta ahora, la producción de La Granja VIP no se ha pronunciado oficialmente, lo que mantiene abierto el debate tanto entre las participantes como en el público sobre la equidad dentro del reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yiddá Eslava y Pamela López difunden terrible engaño en La Granja Vip que favorece a Samahara Lobatón
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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