Yidda Eslava se desmaya en ‘La Granja VIP’ y genera desesperación en sus compañeros: "No despierta"

En plena jornada de ‘La Granja VIP’, Yiddá Eslava se desmayó, generando alarma. La señal fue cortada y la falta de información preocupó a seguidores.

La madrugada de este viernes 27 de marzo, la participación de Yiddá Eslava en ‘La Granja VIP’ se vio interrumpida por un incidente que generó alarma entre concursantes y audiencia. Durante una conversación en la cocina, la actriz manifestó malestar y pidió apoyo a Miguel Vergara para retirarse. Segundos después, se desplomó, provocando una reacción inmediata de sus compañeros y obligando a la producción a cortar la transmisión en vivo.

Yidda Eslava se desmaya en ‘La Granja VIP’ e interrumpen la señal

Las imágenes evidenciaron a Yiddá Eslava debilitada momentos antes de desplomarse, mientras sus compañeros intentaban asistirla y pedían espacio para que pudiera respirar. La tensión se apoderó del ambiente, transformando la convivencia en una escena de preocupación colectiva por su estado de salud.

Ante la situación, la producción decidió cortar la señal y emitió el mensaje: ‘Atención Granjeros: Un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo’.

Pese a ello, en TikTok se viralizó un video donde se escuchan a los participantes pidiendo ayuda. Expresiones como “No despierta”, “La ambulancia no viene” y “Ayuda” reflejaron la angustia del momento, generando inquietud entre los seguidores y cuestionamientos sobre la respuesta ante la emergencia.

Tras reanudarse la transmisión, el set mostró a todos los concursantes en sus camas, sin hacer mención directa al incidente. Esta situación aumentó la incertidumbre sobre el estado de salud de Yiddá Eslava y la respuesta del equipo médico del reality. La falta de información oficial en los minutos posteriores llevó a que el creador de contenidos Samuel Suárez, de Instarándula, compartiera actualizaciones en sus redes para mantener informados a los seguidores.

Usuarios esperan respuestas y explicaciones