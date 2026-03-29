Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

Mónica Torres y Yiddá Eslava ROMPEN EN LLANTO en 'La Granja VIP' tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

En ‘La Granja VIP’, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi anunciaron la muerte de Manolo Rojas; Mónica Torres y Yiddá Eslava se quebraron al recordarlo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El Perú está de luto. Tras el fallecimiento del comediante Manolo Rojas, la noticia llegó hasta el reality 'La Granja VIP', donde se vivieron momentos de profunda angustia. Ethel Pozo y Yaco Eskenazi comunicaron lo ocurrido a los participantes, provocando una emotiva reacción, especialmente en Yiddá Eslava y Mónica Torres, quienes no pudieron contener las lágrimas.

    wapa.pe

    Los conductores del reality explicaron que informaron el fallecimiento del humorista por su relevancia en la TV peruana. Sin contacto con el exterior, la noticia impactó fuertemente a los participantes, siendo Yiddá Eslava y Mónica Torres las más afectadas.

    Las dos artistas no pudieron contener las lágrimas y fueron consoladas por sus compañeros tras conocer la noticia. Yiddá Eslava contó que Manolo Rojas era una persona cercana, a quien incluso vio pocos días antes de ingresar a 'La Granja VIP', por lo que su partida la golpeó profundamente. “Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. Es que yo antes de entrar lo vi unos días antes; de verdad, se me parte el corazón, no puedo más”, expresó.

    wapa.pe

    Además, la actriz dedicó unas palabras a Alan Rojas, hermano del comediante y amigo cercano suyo, con quien trabaja. “Quiero mandar un saludo muy especial a Alan Rojas, que es mi músico, que trabaja conmigo. Tenemos una relación muy cercana; sé que debe estar pasándola muy mal. Te abrazo amigo, me encantaría poder estar afuera para darte un abrazo y llorar juntos”, dijo conmovida.

    Por su lado, Mónica Torres también se mostró profundamente afectada por la partida de su colega, con quien comparte historia en la televisión humorística desde sus inicios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;