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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

Hijo de Manolo Rojas relata entre LÁGRIMAS cómo fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida de su papá: "Sentía dolor de cabeza"

Manuel, hijo de Manolo Rojas, habló con La Chola Chabuca y, entre lágrimas, reveló cómo fueron los últimos minutos de su padre, destacando su legado humano.

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    Hijo de Manolo Rojas relata entre LÁGRIMAS cómo fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida de su papá: "Sentía dolor de cabeza"
    Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante.
    Hijo de Manolo Rojas relata entre LÁGRIMAS cómo fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida de su papá: "Sentía dolor de cabeza"

    El Perú continúa de luto por la partida de Manolo Rojas. Desde la sala VIP del Gran Teatro Nacional, Manuel, junto a Rubi y Marisol Ayalo, se enlazó con la Chola Chabuca y compartió los últimos momentos de vida de su padre, dejando un emotivo mensaje que resaltó su legado artístico y humano ante familiares, figuras del espectáculo y seguidores.

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    Manuel, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante

    La Chola Chabuca se conectó en vivo con el velorio de Manolo Rojas, donde sus restos fueron despedidos entre flores, muestras de afecto y la presencia de sus hijos Ruby y Manuel, junto a su esposa Marisol Alayo, todos vestidos de negro. El ambiente estuvo marcado por la emoción y el respeto, mientras numerosos asistentes aguardaban para darle el último adiós.

    Con evidente tristeza, Manuel Rojas expresó su agradecimiento por la gran cantidad de artistas, amigos y seguidores presentes. 'Es increíble todas las personas que han venido, artistas, amigos del barrio, gente de Cañete, gente que ha compartido escenario. Definitivamente él se lo merecía, con todo el legado que ha forjado en la TV peruana', relató.

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    Durante la conversación con Ernesto Pimentel en medio del homenaje, Manuel detalló los difíciles instantes previos al fallecimiento de su padre:

    “Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando. Él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia a atenderse. Y bueno, ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, minutos antes de que lo aborde, él ya en la misma puerta de nuestra casa, en La Victoria, estaba en el suelo sin signos vitales, corroborado por dos agentes, que luego también llegaron dos bomberos de emergencia para darnos esta mala noticia”, dijo.

    Manuel confirmó que el médico de cabecera certificó el fallecimiento tras analizar y corroborar los datos. 'El médico de cabecera se encargó de certificar... Una noticia que hasta ahora nos duele', expresó. La familia recibió muestras de cariño a nivel nacional y agradeció el apoyo en este duro momento. Por su parte, Ruby Rojas Alayo pidió recordarlo como uno de los grandes talentos del país, resaltando su legado artístico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Manolo Rojas relata entre LÁGRIMAS cómo fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida de su papá: "Sentía dolor de cabeza"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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