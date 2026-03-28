La repentina muerte de Manolo Rojas ha causado gran conmoción en todo el país, lo que motivó a diversos medios a acercarse hasta su vivienda para obtener más información sobre lo ocurrido. En ese contexto, un equipo periodístico logró conversar con una testigo que presenció parte de la situación y brindó un testimonio impactante.

Testigo revela momentos de tensión

El programa 'Desvelados' se trasladó hasta el distrito de La Victoria para conocer más detalles del caso. En el lugar, lograron entrevistar a una mujer que fue testigo de lo sucedido y quien aseguró que la familia del comediante vivió instantes de mucha angustia, principalmente por la demora de la ambulancia.

De acuerdo con su relato, la desesperación llevó incluso a que se produjera una breve discusión entre los familiares, debido al tiempo que tardaba en llegar la ayuda médica.