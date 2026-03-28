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Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

Una persona reveló los angustiantes momentos que pasaron los familiares de Manolo Rojas.

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    Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación
    Testigo del fallecimiento | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

    La repentina muerte de Manolo Rojas ha causado gran conmoción en todo el país, lo que motivó a diversos medios a acercarse hasta su vivienda para obtener más información sobre lo ocurrido. En ese contexto, un equipo periodístico logró conversar con una testigo que presenció parte de la situación y brindó un testimonio impactante.

    Testigo revela momentos de tensión

    El programa 'Desvelados' se trasladó hasta el distrito de La Victoria para conocer más detalles del caso. En el lugar, lograron entrevistar a una mujer que fue testigo de lo sucedido y quien aseguró que la familia del comediante vivió instantes de mucha angustia, principalmente por la demora de la ambulancia.

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    De acuerdo con su relato, la desesperación llevó incluso a que se produjera una breve discusión entre los familiares, debido al tiempo que tardaba en llegar la ayuda médica.

    “Yo estuve en la esquina y sus familiares empezaron a correr por la ambulancia que se estaba demorando bastante. Se quedó en la esquina (la ambulancia) y no venía rápido, por lo que se estaban molestando. Hubo pequeña discusión para llamar a la ambulancia”, mencionó la mujer.

    SOBRE EL AUTOR:
    Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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