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Difunden emotivo video de la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica

Cámaras de Seguridad muestran a la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica.

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    Difunden emotivo video de la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica
    Difunden EMOTIVO VIDEO de la familia de Manolo Rojas intentando llevarla a la CLÍNICA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Difunden emotivo video de la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica

    La inesperada muerte del comediante Manolo Rojas ha conmocionado a todo el país, generando múltiples interrogantes entre sus seguidores sobre lo ocurrido. En medio de esta incertidumbre, se difundieron imágenes de una cámara de seguridad que muestran los momentos en que su familia intentaba trasladarlo de emergencia a un centro de salud.

    Intentaron auxiliarlo pese a la tragedia

    Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, salieron a la luz registros de seguridad del lugar. En uno de los videos se aprecia que los primeros en llegar fueron efectivos de la Policía, quienes, según diversos medios, habrían comunicado a los familiares el deceso del artista.

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    A pesar de que los agentes no detectaron signos vitales, el hijo del comediante junto a otros familiares intentó llevarlo a una clínica con la esperanza de ayudarlo. En ese instante, un policía se acercó para, aparentemente, explicarles que ya no era posible hacer nada.

    El hallazgo de su hijo

    Por su parte, Jaime Rojas, hermano del humorista, contó que fue Manuel Rojas, hijo del artista, quien encontró el cuerpo sin vida tras haber notado que su padre no respondía.

    'Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, allá, en el suelo, que le había dado un infarto. Pero él estaba normal, iba todos los días al gimnasio, su dieta, tranquilo. Y ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo, que le había dado un infarto', mencionó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden emotivo video de la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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