Difunden emotivo video de la familia de Manolo Rojas intentando llevarlo a la clínica

Difunden EMOTIVO VIDEO de la familia de Manolo Rojas intentando llevarla a la CLÍNICA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Difunden EMOTIVO VIDEO de la familia de Manolo Rojas intentando llevarla a la CLÍNICA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La inesperada muerte del comediante Manolo Rojas ha conmocionado a todo el país, generando múltiples interrogantes entre sus seguidores sobre lo ocurrido. En medio de esta incertidumbre, se difundieron imágenes de una cámara de seguridad que muestran los momentos en que su familia intentaba trasladarlo de emergencia a un centro de salud.

Intentaron auxiliarlo pese a la tragedia

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, salieron a la luz registros de seguridad del lugar. En uno de los videos se aprecia que los primeros en llegar fueron efectivos de la Policía, quienes, según diversos medios, habrían comunicado a los familiares el deceso del artista.

A pesar de que los agentes no detectaron signos vitales, el hijo del comediante junto a otros familiares intentó llevarlo a una clínica con la esperanza de ayudarlo. En ese instante, un policía se acercó para, aparentemente, explicarles que ya no era posible hacer nada.

El hallazgo de su hijo

Por su parte, Jaime Rojas, hermano del humorista, contó que fue Manuel Rojas, hijo del artista, quien encontró el cuerpo sin vida tras haber notado que su padre no respondía.