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Revelan que el hijo de Manolo Rojas encontró el cuerpo sin vida de su papá

El hermano de Manolo Rojas informó a la prensa que fue el hijo del comediante quien lo encontró en el piso.

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    Revelan que el hijo de Manolo Rojas encontró el cuerpo sin vida de su papá
    Revelan que el hijo de MANOLO ROJAS encontró el cuerpo SIN VIDA de su papá: “Lo halló en el piso” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Revelan que el hijo de Manolo Rojas encontró el cuerpo sin vida de su papá

    Jaime Rojas, hermano del comediante Manolo Rojas, ofreció nuevos detalles sobre la inesperada muerte del artista. En sus declaraciones, contó que fue su sobrino Manuel Rojas, hijo del humorista, quien halló el cuerpo sin vida del también amigo de Ernesto Pimentel.

    El hallazgo del hijo del comediante

    En una entrevista con un medio local, Jaime explicó que el fallecimiento se produjo a causa de un infarto. Asimismo, indicó que fue Manuel quien encontró a su padre tendido en el suelo, en la entrada de su vivienda.

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    ‘Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, allá, en el suelo, que le había dado un infarto. Pero él estaba normal, iba todos los días al gimnasio, su dieta, tranquilo. Y ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo, que le había dado un infarto’, relató Jaime para RPP.

    Además, detalló que el joven había intentado comunicarse previamente con su padre sin obtener respuesta. Tras terminar con la promoción de su disco, se dirigió a la casa alrededor de las 7 de la noche, donde ocurrió el trágico hallazgo.

    ‘No, no, su hijo ha estado promocionando su disco y ha estado ‘llame y llame’, y no le contestaba. Entonces, a la hora que llega, lo encuentra en la puerta, estaba tirado en el suelo. Le había dado un infarto’, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que el hijo de Manolo Rojas encontró el cuerpo sin vida de su papá
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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