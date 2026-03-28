El hermano de Manolo Rojas informó a la prensa que fue el hijo del comediante quien lo encontró en el piso.

Revelan que el hijo de MANOLO ROJAS encontró el cuerpo SIN VIDA de su papá: “Lo halló en el piso” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Revelan que el hijo de MANOLO ROJAS encontró el cuerpo SIN VIDA de su papá: “Lo halló en el piso” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Jaime Rojas, hermano del comediante Manolo Rojas, ofreció nuevos detalles sobre la inesperada muerte del artista. En sus declaraciones, contó que fue su sobrino Manuel Rojas, hijo del humorista, quien halló el cuerpo sin vida del también amigo de Ernesto Pimentel.

El hallazgo del hijo del comediante

En una entrevista con un medio local, Jaime explicó que el fallecimiento se produjo a causa de un infarto. Asimismo, indicó que fue Manuel quien encontró a su padre tendido en el suelo, en la entrada de su vivienda.

‘Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, allá, en el suelo, que le había dado un infarto. Pero él estaba normal, iba todos los días al gimnasio, su dieta, tranquilo. Y ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo, que le había dado un infarto’, relató Jaime para RPP.

Además, detalló que el joven había intentado comunicarse previamente con su padre sin obtener respuesta. Tras terminar con la promoción de su disco, se dirigió a la casa alrededor de las 7 de la noche, donde ocurrió el trágico hallazgo.