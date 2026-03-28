Difunden los últimos momentos de MANOLO ROJAS: “Lo encontraron TIRADO personas que pasaban en la calle” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Difunden los últimos momentos de MANOLO ROJAS: “Lo encontraron TIRADO personas que pasaban en la calle” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Descansa en paz Manolo! La mañana del sábado 28 de marzo el Perú se enteró de una lamentable noticia: el fallecimiento de uno de los cómicos más queridos del país: Manolo Rojas. El comediante falleció a los 63 años tras sufrir un infarto, así lo confirmó su hermano.

La noticia ha impactado a todo el espectáculo peruano y a miles de ciudadanos que crecieron viendo al humorista en distintos programas de comedia. Tras la impactante y triste información, se acaban de revelar imágenes que muestran al artista en sus últimos minutos.

Revelan los últimos momentos de Manolo Rojas

El medio de comunicación El Dardo reveló, a través de su página de “X”, las cámaras de seguridad de las afueras de la casa de Manolo Rojas. En el video, se puede ver al taxi rojo enviado por su familia, ya que el artista los había llamado para decir que se sentía mal. Desafortunadamente, el vehículo se retira, ya que Manolo no llegó a salir.