Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de Agua - Corte de agua este 28 de marzo por hasta 16 horas, según Sedapal: 4 distritos y 50 sectores afectados

Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas

Cámaras de seguridad revelaron los últimos minutos del comediante Manolo Rojas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas
    Difunden los últimos momentos de MANOLO ROJAS: “Lo encontraron TIRADO personas que pasaban en la calle” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas

    ¡Descansa en paz Manolo! La mañana del sábado 28 de marzo el Perú se enteró de una lamentable noticia: el fallecimiento de uno de los cómicos más queridos del país: Manolo Rojas. El comediante falleció a los 63 años tras sufrir un infarto, así lo confirmó su hermano.

    La noticia ha impactado a todo el espectáculo peruano y a miles de ciudadanos que crecieron viendo al humorista en distintos programas de comedia. Tras la impactante y triste información, se acaban de revelar imágenes que muestran al artista en sus últimos minutos.

    wapa.pe

    PUEDES MIRAR: Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento

    Revelan los últimos momentos de Manolo Rojas

    El medio de comunicación El Dardo reveló, a través de su página de “X”, las cámaras de seguridad de las afueras de la casa de Manolo Rojas. En el video, se puede ver al taxi rojo enviado por su familia, ya que el artista los había llamado para decir que se sentía mal. Desafortunadamente, el vehículo se retira, ya que Manolo no llegó a salir.

    A los minutos se ven a dos jóvenes pasar con su mascota y llegan a ver a Manolo Rojas en el suelo. Al instante piden ayuda y es aquí en donde llegan los bomberos y la policía.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Difunden los últimos momentos de Manolo Rojas

    Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia Molina

    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso

    Lo más vistos en Farándula

    Fallece Manolo Rojas, ícono de la comedia peruana, a los 63 años de manera inesperada fuera de su vivienda

    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó?

    Hijo de Manolo Rojas se quiebra al abrazar a Ernesto Pimentel por el fallecimiento de su padre: “Era su mano derecha”

    Melissa Klug y Samahara se unen para HUMILLAR EN VIVO a Pamela López con terribles comentarios: “Pamela, franco, no quiero…”

    Melcochita genera ALARMA tras ser hospitalizado de urgencia: 'Es delicado'

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;