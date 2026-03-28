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Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento

Manolo Rojas falleció la madrugada del 28 de marzo del 2026.

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    Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento
    Hermano de Manolo Rojas ROMPE SU SILENCIO y revela la CAUSA de su FALLECIMIENTO | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento

    La inesperada muerte del comediante Manolo Rojas ha generado gran conmoción, ya que hasta hace poco se le veía activo, con buen estado de salud y cumpliendo con sus actividades laborales. Frente a las dudas que surgieron tras su partida, su hermano Jaime Rojas decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido.

    Revelan la causa de su fallecimiento

    Luego de conocerse la noticia, diversos medios llegaron a las afueras de su vivienda en busca de respuestas. Fue entonces cuando Jaime Rojas brindó una breve declaración en la que confirmó que el artista murió a causa de un infarto.

    “Su hijo vino y lo encontró en el suelo porque le había dado un infarto”, comentó en un primer momento.

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    PUEDES LEER: Fallece Manolo Rojas, ícono de la comedia peruana, a los 63 años de manera inesperada fuera de su vivienda

    Asimismo, el familiar destacó que Manolo no presentaba problemas de salud previos y mantenía una rutina activa. “Él estaba normal, iba todos los días al gimnasio. (Hacía) Su dieta tranquilo e iba a la radio. (…) Todo el día había estado bien; almorzó y se fue a trabajar tranquilo”, señaló.

    Su último deseo

    Por otro lado, Jaime Rojas indicó que aún no se define el lugar donde se realizará el velorio ni el entierro del comediante. Sin embargo, mencionó que Ernesto Pimentel estaría gestionando que la despedida se lleve a cabo en el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su trayectoria artística.

    También reveló cuál era el deseo final de su hermano: ser enterrado en Huaral, junto a su padre, aunque la familia aún evalúa esa decisión. “Todavía no me han dicho dónde va a ser el velorio, pero Ernesto (Pimentel) quiere que sea en el Ministerio de Cultura, porque fue un artista. (¿Ya saben dónde será el entierro?) Mis sobrinos dicen Lima, pero él quería en Huaral”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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