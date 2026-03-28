Hermano de Manolo Rojas ROMPE SU SILENCIO y revela la CAUSA de su FALLECIMIENTO | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Hermano de Manolo Rojas ROMPE SU SILENCIO y revela la CAUSA de su FALLECIMIENTO | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

La inesperada muerte del comediante Manolo Rojas ha generado gran conmoción, ya que hasta hace poco se le veía activo, con buen estado de salud y cumpliendo con sus actividades laborales. Frente a las dudas que surgieron tras su partida, su hermano Jaime Rojas decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido.

Revelan la causa de su fallecimiento

Luego de conocerse la noticia, diversos medios llegaron a las afueras de su vivienda en busca de respuestas. Fue entonces cuando Jaime Rojas brindó una breve declaración en la que confirmó que el artista murió a causa de un infarto.

“Su hijo vino y lo encontró en el suelo porque le había dado un infarto”, comentó en un primer momento.

Asimismo, el familiar destacó que Manolo no presentaba problemas de salud previos y mantenía una rutina activa. “Él estaba normal, iba todos los días al gimnasio. (Hacía) Su dieta tranquilo e iba a la radio. (…) Todo el día había estado bien; almorzó y se fue a trabajar tranquilo”, señaló.

Su último deseo

Por otro lado, Jaime Rojas indicó que aún no se define el lugar donde se realizará el velorio ni el entierro del comediante. Sin embargo, mencionó que Ernesto Pimentel estaría gestionando que la despedida se lleve a cabo en el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su trayectoria artística.