Hija de Manolo Rojas dedica conmovedor mensaje de despedida por el fallecimiento de su padre: “Sé que no querías marcharte”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El mundo de la comedia se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento del comediante Manolo Rojas, quien dejó de existir a los 63 años. Su partida generó gran conmoción en el ámbito artístico y entre sus seguidores. Su hija, Allinson Ruby Rojas, fue una de las primeras en pronunciarse tras lo ocurrido, luego de que el humorista se desvaneciera en la puerta de su vivienda, ubicada en La Victoria, el viernes 27 de marzo de 2026.
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Hija de Manolo Rojas dedica conmovedor mensaje tras su inesperado fallecimiento
Su partida sorprendió a quienes lo conocieron, según informó América Noticias. Su hija compartió un mensaje que conmovió en redes sociales, reflejando el profundo cariño que sentía por su padre. La joven publicó una fotografía junto al artista, donde ambos aparecen sonrientes, evidenciando la cercanía que los unía.
El texto fue breve, pero cargado de significado. Acompañó la imagen con un te amo, frase que resumió su sentir en ese momento. Además, incluyó la canción llamada ‘Un besito más’, a lo que acompañó la foto con una frase de la canción “Sé que no querías marcharte”, lo que le dio un matiz aún más emotivo a la publicación.
El fallecimiento del humorista generó diversas reacciones en distintos sectores. Su trayectoria en la televisión dejó una huella imborrable en el público.
¿De qué falleció Manolo Rojas?
El viernes 27 de marzo se confirmó el fallecimiento del reconocido cómico del programa 'El Reventonazo de la Chola'. Aunque no hay una versión oficial, los primeros reportes señalan que habría sufrido un paro cardíaco. La Policía Nacional del Perú acudió a su vivienda y acordonó la zona donde se encontraba su camioneta blanca, con el cuerpo del artista en su interior.
Sus familiares salieron visiblemente afectados, mostrando profundo dolor. Hasta el momento no han ofrecido declaraciones, mientras se aguarda que se esclarezcan las causas exactas de su repentina muerte. El humorista era muy querido en el país.