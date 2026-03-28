Luto en la comedia. Hijo de Manolo Rojas se quiebra al ver a Ernesto Pimentel, quien llegó a la casa del artista para expresar sus condolencias a la familia.

Dura despedida. Tras el fallecimiento del comediante Manolo Rojas, el Perú entero se ha visto conmocionado por la partida del querido artista. Diversas figuras del espectáculo llegaron hasta su vivienda para acompañar a la familia en este difícil momento. Entre ellas, el presentador Ernesto Pimentel, quien protagonizó una escena cargada de emoción al encontrarse con Manuel Rojas, hijo del recordado humorista, evidenciando el profundo dolor que embarga a sus seres queridos.

Hijo de Manolo Rojas se quiebra al recibir las condolencias de Ernesto Pimentel



Durante la noche del último viernes, el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ se hizo presente en la vivienda de Manolo Rojas y se dirigió de inmediato a sus familiares para brindarles sus condolencias. Al encontrarse con Manuel Rojas, hijo del artista y vinculado al ámbito musical, el joven no pudo contener las lágrimas al recibir un sentido abrazo por parte del presentador.