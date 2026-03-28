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El último programa de Manolo Rojas EN VIVO antes de su fallecimiento

Manolo Rojas acudió a trabajar en la radio horas antes de su lamentable fallecimiento.

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    El último programa de Manolo Rojas EN VIVO antes de su fallecimiento
    El ÚLTIMO programa de MANOLO ROJAS EN VIVO antes de su fallecimiento: “Nara la ‘procesión de las ánimas” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    El último programa de Manolo Rojas EN VIVO antes de su fallecimiento

    El mundo del humor peruano atraviesa un profundo duelo tras el fallecimiento de Manolo Rojas el pasado 27 de marzo, una noticia que sorprendió a sus seguidores, especialmente por la aparente normalidad con la que el comediante vivió sus últimas horas.

    Fiel a su vocación, el artista acudió a las 4 de la tarde a la cabina de RPP para participar en una nueva edición de 'Los Chistosos'. Junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, desplegó su característico talento, sin que nada hiciera sospechar el trágico desenlace que ocurriría horas después.

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    La inquietante historia que narró antes de morir

    Como era habitual, Manolo Rojas intervino activamente en el programa, tomando como referencia el debate electoral de 2026 para construir sus intervenciones humorísticas, evidenciando su habilidad para convertir la coyuntura política en entretenimiento. Entre bromas y comentarios espontáneos, hubo un momento que quedó marcado por su tono inquietante y simbólico.

    Durante la conversación, el comediante compartió un relato del folklore sobre las ánimas que llamó la atención de todos en cabina. “De que una señora a las cuatro de la mañana se levantó porque estaba pasando la procesión, salió a ver y se comenzó a persignar todo. Y una señora le entregó algo y le dijo: ‘¿Puede guardarme estas velas? Mañana paso por mis velas’”, contó al iniciar la historia.

    Sus compañeros escuchaban atentos mientras continuaba el relato: “Y la señora le guardó las velas. Al día siguiente, abrió el paquete de las velas de curiosidad… Y eran unos huesos (...) Se llama la procesión de las ánimas porque toda esa gente de esa procesión eran ánimas que pasaron a esa hora”, concluyó el recordado artista, dejando sorprendidos a todos en el estudio.

    SOBRE EL AUTOR:
    El último programa de Manolo Rojas EN VIVO antes de su fallecimiento
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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