El ÚLTIMO programa de MANOLO ROJAS EN VIVO antes de su fallecimiento: “Nara la ‘procesión de las ánimas” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El ÚLTIMO programa de MANOLO ROJAS EN VIVO antes de su fallecimiento: “Nara la ‘procesión de las ánimas” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El mundo del humor peruano atraviesa un profundo duelo tras el fallecimiento de Manolo Rojas el pasado 27 de marzo, una noticia que sorprendió a sus seguidores, especialmente por la aparente normalidad con la que el comediante vivió sus últimas horas.

Fiel a su vocación, el artista acudió a las 4 de la tarde a la cabina de RPP para participar en una nueva edición de 'Los Chistosos'. Junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, desplegó su característico talento, sin que nada hiciera sospechar el trágico desenlace que ocurriría horas después.

La inquietante historia que narró antes de morir

Como era habitual, Manolo Rojas intervino activamente en el programa, tomando como referencia el debate electoral de 2026 para construir sus intervenciones humorísticas, evidenciando su habilidad para convertir la coyuntura política en entretenimiento. Entre bromas y comentarios espontáneos, hubo un momento que quedó marcado por su tono inquietante y simbólico.

Durante la conversación, el comediante compartió un relato del folklore sobre las ánimas que llamó la atención de todos en cabina. “De que una señora a las cuatro de la mañana se levantó porque estaba pasando la procesión, salió a ver y se comenzó a persignar todo. Y una señora le entregó algo y le dijo: ‘¿Puede guardarme estas velas? Mañana paso por mis velas’”, contó al iniciar la historia.