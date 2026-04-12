Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Eres miembro de mesa? Conoce el pago que recibirás si cumples tu labor este 12 de abril en Elecciones 2026

Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre elecciones

Francho Sierralta reaparece en redes tras su polémico ampay y sorprende con un inesperado mensaje sobre las elecciones, generando debate entre sus seguidores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre elecciones
    El influencer habla de 'cortinas de humo', se referirá a su ampay. | Composición Wapa
    Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre elecciones

    Francho Sierralta reapareció en redes sociales tras su polémico ampay. El empresario e influencer compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que habló sobre las elecciones; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que lamentó que su opción de voto no haya tenido mayor acogida debido a las diversas cortinas de humo que, según señaló, se han dado en los últimos dos meses.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo CONFIRMA que está saliendo con María Pía Vallejos, pese a ser visto viajando con Maju Mantilla

    Francho Sierralta reaparece en Instagram sin fotos con su esposa

    El nombre de Francho Sierralta volvió a encender las redes sociales luego de protagonizar un sonado ampay que no tardó en viralizarse. Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, lo muestran en una situación comprometedora que rápidamente desató una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

    Captura de Instagram
    Captura de Instagram

    El escándalo generó todo tipo de reacciones, especialmente porque el empresario mantiene una presencia activa en redes y suele compartir aspectos de su vida personal. Para muchos, el contenido del ampay contradice la imagen que proyectaba, mientras que otros salieron en su defensa, restándole importancia a lo ocurrido.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Said Palao comparte emotivo mensaje en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él

    Pese a la controversia, Sierralta decidió no guardar silencio y reapareció públicamente en sus redes sociales, donde sorprendió al cambiar el enfoque de la conversación hacia temas políticos, dejando entrever su postura frente al actual contexto electoral en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre elecciones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

    Impacto por confesión de Jefferson Farfán: destapan el secreto que guardó en silencio por años

    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensivas contra Mónica Torres en la Granja VIP

    Tula Rodríguez confiesa la verdadera relación que tiene con Pilar Arana tras rumores de posible amorío

    Said Palao comparte emotivo mensaje en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él

    Lo más vistos en Farándula

    Korina Rivadeneira confesó que besó por primera vez a Mario Hart porque estaba 'aburrida'

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;