Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre elecciones

Tras polémico ampay, Francho Sierralta reaparece y genera revuelo con mensaje sobre eleccionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Francho Sierralta reapareció en redes sociales tras su polémico ampay. El empresario e influencer compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que habló sobre las elecciones; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que lamentó que su opción de voto no haya tenido mayor acogida debido a las diversas cortinas de humo que, según señaló, se han dado en los últimos dos meses.
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Francho Sierralta reaparece en Instagram sin fotos con su esposa
El nombre de Francho Sierralta volvió a encender las redes sociales luego de protagonizar un sonado ampay que no tardó en viralizarse. Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, lo muestran en una situación comprometedora que rápidamente desató una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.
El escándalo generó todo tipo de reacciones, especialmente porque el empresario mantiene una presencia activa en redes y suele compartir aspectos de su vida personal. Para muchos, el contenido del ampay contradice la imagen que proyectaba, mientras que otros salieron en su defensa, restándole importancia a lo ocurrido.
Pese a la controversia, Sierralta decidió no guardar silencio y reapareció públicamente en sus redes sociales, donde sorprendió al cambiar el enfoque de la conversación hacia temas políticos, dejando entrever su postura frente al actual contexto electoral en el país.