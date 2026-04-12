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Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de ir a votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Magaly Medina exhorta a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos y cuestiona la desinformación entre los votantes en una jornada electoral marcada por la incertidumbre.

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    Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de ir a votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”
    Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de votar este 12 de abril.
    Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de ir a votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

    La conductora y periodista Magaly Medina ofreció su perspectiva sobre el proceso electoral que definirá al próximo gobierno del país. En diálogo con Infobae Perú, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto consciente y bien informado, en un contexto de incertidumbre.

    Advirtió sobre la importancia de revisar los antecedentes de los candidatos y sus equipos, y evitar decisiones impulsivas basadas únicamente en discursos o promesas.

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    Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar

    En el contexto electoral que atraviesa el Perú, la conductora enfatizó la necesidad de emitir un voto informado y responsable. “Los peruanos debemos detenernos un poquito y tratar de obtener una mínima información de los antecedentes del candidato y también de quienes lo rodean. No podemos ser tan ligeros de darle nuestro voto a alguien solo creyendo en aquello que promete o porque nos hace reír”, expresó.

    Asimismo, sostuvo que el país enfrenta un escenario en el que resulta clave evaluar con detenimiento a quienes buscan cargos públicos. “El país necesita un gobernante serio, comprometido y capacitado para hacernos crecer y sacarnos de la inseguridad que vivimos”, afirmó. Añadió que la indecisión aún predomina entre muchos votantes.

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    Magaly Medina vivirá la jornada con expectativa y angustia

    Magaly Medina contó cómo vivirá la jornada electoral de este domingo, clave para la democracia peruana. “Este domingo espero ir a votar temprano y luego nos reuniremos con amigos para almorzar y esperar el flash electoral”, señaló a Infobae Perú. La conductora admitió que afrontará el día con expectativa y angustia. “Esperaré los resultados con muchísima expectativa y también bastante angustia porque creo que la mayoría de los peruanos no sabe a quién le dará su voto”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina pide a los peruanos informarse antes de ir a votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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