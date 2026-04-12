Magaly Medina exhorta a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos y cuestiona la desinformación entre los votantes en una jornada electoral marcada por la incertidumbre.

La conductora y periodista Magaly Medina ofreció su perspectiva sobre el proceso electoral que definirá al próximo gobierno del país. En diálogo con Infobae Perú, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto consciente y bien informado, en un contexto de incertidumbre.

Advirtió sobre la importancia de revisar los antecedentes de los candidatos y sus equipos, y evitar decisiones impulsivas basadas únicamente en discursos o promesas.

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar

En el contexto electoral que atraviesa el Perú, la conductora enfatizó la necesidad de emitir un voto informado y responsable. “Los peruanos debemos detenernos un poquito y tratar de obtener una mínima información de los antecedentes del candidato y también de quienes lo rodean. No podemos ser tan ligeros de darle nuestro voto a alguien solo creyendo en aquello que promete o porque nos hace reír”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el país enfrenta un escenario en el que resulta clave evaluar con detenimiento a quienes buscan cargos públicos. “El país necesita un gobernante serio, comprometido y capacitado para hacernos crecer y sacarnos de la inseguridad que vivimos”, afirmó. Añadió que la indecisión aún predomina entre muchos votantes.

Magaly Medina vivirá la jornada con expectativa y angustia