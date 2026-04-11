María Pía Copello se mostró muy conmovida durante la especial sorpresa que preparó para su esposo Samuel Dyer en su cumpleaños, dejando ver su lado más emotivo.

María Pía Copello rompe en llanto al sorprender a su esposo Samuel Dyer en su cumpleaños. | Composición Wapa | Instagram

María Pía Copello rompe en llanto al sorprender a su esposo Samuel Dyer en su cumpleaños. | Composición Wapa | Instagram

¡Muy conmovida! María Pía Copello desató diversas reacciones en redes sociales tras sorprender a su esposo Samuel Dyer por su cumpleaños número 50 con un gesto lleno de romanticismo.

En esta ocasión, la exconductora e influencer peruana dejó ver su lado más sensible al confesar que no pudo contener las lágrimas al presenciar la emotiva reacción de su pareja frente a la especial sorpresa que preparó con tanto cariño.



María Pía Copello conmueve al dedicar emotiva sorpresa a su esposo Samuel Dyer

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Pía Copello evidenció que las fechas importantes no pasan desapercibidas en su familia, especialmente cuando se trata de su esposo Samuel Dyer. En esta oportunidad, la influencer decidió sorprenderlo con un vestido muy especial, elaborado con fotografías de ambos a lo largo de su relación.

‘Ustedes qué dicen… ¿Le gustó o no le gustó mi vestido? Y lo más importante: ¿debería usarlo para la celebración de su cumpleaños? Fuera de bromas: ¡Feliz 50, amor! Más de 20 años juntos y seguimos aquí, aprendiendo y riendo juntos. Gracias por todo lo que hemos construido. Vamos por muchos años más’, escribió en la descripción de su post.

En el video compartido, se observa que Samuel Dyer quedó impactado al ver el detalle, mientras que María Pía Copello no pudo contener la emoción al notar su reacción. La pareja protagonizó un tierno momento al fundirse en un abrazo, reflejando la solidez de su relación.

María Pía Copello y la vez que celebró los 20 años de matrimonio con su esposo Samuel Dyer

El 15 de enero de 2026, María Pía Copello conmemoró sus 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. A través de un video en su cuenta de Instagram, la conductora mostró la original sorpresa que organizó: un recorrido por las calles de Lima en una camioneta descapotable, decorada con fotografías de su boda realizada el 14 de enero de 2006.