Horóscopo de HOY sábado 02 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 2 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!
Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Surgen cambios inesperados. Posiblemente, una amistad te invite a salir y pases un excelente momento mientras visitas lugares que no conocías. Necesitas soltar tus responsabilidades y relajarte.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Te has sentido muy lastimado por esa última experiencia amorosa, pero ahora la vida pondrá frente a ti una nueva oportunidad. Esta vez todo será auténtico y real; no lo evites y déjate llevar.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Una persona que se ha visto afectada por algunos de tus comentarios se siente muy resentida y espera tus disculpas. De no hacerlo, se alejará completamente. Toma conciencia y búscala.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Tu economía ha mejorado y es posible que un familiar te solicite apoyo. Le brindarás ayuda, pero trata de medirte y cuida tu dinero. En el amor, si no cedes, esa persona se mantendrá distante.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Podrías ser inflexible en tus ideas; esto te podría llevar a ser intolerante con cualquier punto de vista distinto al tuyo. Evita esta postura o, de lo contrario, alejarás a familiares y personas muy queridas.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Una persona que desea recuperar el contacto contigo se volverá a acercar, pero sigues muy lastimado por todo lo que han vivido. No es el momento para conciliar. Mantén distancia y espera.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Has estado discutiendo por cosas sin importancia y la persona que amas se alejaría de ti si mantienes este comportamiento. Busca el equilibrio, recupera la calma y evitarás peleas o distanciamientos.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Esa persona no se siente cómoda con esa aparente inconstancia que ha notado en ti. Este jueves te hará preguntas claras y debes responder con sinceridad. Si no deseas algo, es mejor decirlo.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Quieres hablar con una persona que sientes que se está equivocando en sus puntos de vista. Sabes que eres muy directo y puedes lastimar sin querer. Necesitas pensar y escoger bien tus palabras.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Pelearte con esa persona te ha dejado herido y es posible que quieras seguir diciendo cosas que pueden generar más tensión. No lo hagas, evita discusiones y espera a que todo pase.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Quieres terminar con tu relación por las constantes diferencias que has tenido con tu pareja, pero notarás un cambio en su comportamiento que te hará recapacitar y darle otra oportunidad.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
Tienes deseos de conocer más a esa persona que no está lista para iniciar una relación. Aún sigue sanando heridas de un vínculo anterior y forzar algo solo la alejaría de ti. Espera y no presiones.
Jhan Sandoval Horóscopo HOY
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre