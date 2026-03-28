Darinka Ramírez dio a luz a su segunda hija acompañada de su pareja durante el parto: “Mi segunda princesa”

Darinka Ramírez , madre de la última hija de Jefferson Farfán , se convirtió en mamá por segunda vez y compartió su felicidad junto a su actual pareja.

Darinka Ramírez dio a luz a su bebé y su pareja estuvo presente en el parto. | Composición Wapa | Instagram

Darinka Ramírez dio a luz a su bebé y su pareja estuvo presente en el parto. | Composición Wapa | Instagram

¡Hermosa noticia! Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, anunció el nacimiento de su bebé a través de su cuenta de Instagram. La cantante compartió su felicidad con sus seguidores al publicar imágenes del momento de su cesárea. Además, su pareja, Sebastián Gonzáles Guevara, la acompañó durante el parto, ya que ambos esperaban con gran emoción la llegada de su primera hija en común.

Darinka Ramírez le da la bienvenida a su segunda bebé

A través de sus redes sociales, la madre de la última hija de Farfán compartió una serie de fotografías acompañadas de emotivas palabras dedicadas a su segunda bebé. “Llegaste a duplicar mi amor y a completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa”, escribió Darinka Ramírez, quien así celebra su maternidad por segunda vez.

La tierna noticia provocó que usuarios en redes sociales le enviaran mensajes de cariño y buenos deseos en esta nueva etapa. “En la primera no vivió este momento y ahora le tocó vivir este momento con su pareja”, “Eres el verdadero ejemplo de que después de la tormenta, llega la calma” o “Muchas bendiciones, qué bueno que todo salga bien, ahora tienes dos princesitas”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la pareja de Darinka Ramírez?

Sebastián Gonzáles Guevara, originario de Iquitos, es un empresario que se dedica a brindar servicios generales vinculados a la construcción y remodelación, además de la comercialización de productos de ferretería, limpieza, uniformes y plásticos, entre otros rubros.