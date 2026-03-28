Pamela López confirmó que Paul Michael puso fin a su relación durante su estadía en “La Granja VIP”; la modelo no pudo contener el llanto.

Pamela López anuncia el fin de su relación con Paul Michel por celos en 'La Granja VIP'

Pamela López anuncia el fin de su relación con Paul Michel por celos en 'La Granja VIP'

¿Se cansaron mutuamente? Pamela López sorprendió al público al confirmar el fin de su relación con Paul Michael en plena participación en 'La Granja VIP'. Durante la gala del reality, la influencer trujillana se mostró visiblemente afectada y no pudo ocultar su emoción al anunciar la ruptura con el cantante de salsa. La noticia generó gran impacto entre sus seguidores, quienes seguían de cerca su historia dentro del programa.

Pamela López rompe en llanto tras fuerte discusión con Paul Michael



En la más reciente edición de 'La Granja VIP' se vivió una escena sorpresiva tras la difusión del tenso momento entre Pamela López y su expareja Paul Michael, quienes optaron por poner fin a su relación luego de varios episodios de celos relacionados con Pablo Heredia en días anteriores.

Sin embargo, el punto de quiebre se dio cuando Paul Michael reaccionó con enojo contra la influencer trujillana por aceptar un pan con hamburguesa del actor Pablo Heredia, lo que desató un fuerte enfrentamiento entre ambos.

Cabe destacar que el salsero luego evidenció arrepentimiento por la discusión con Pamela López. "Ayer la energía ha estado tan negativa, cargada, que dije cosas que no debí decir. Sí me arrepiento, pero a veces no sé, me da esos episodios y cometo errores", afirmó.

Paul Michael critica la ropa de Pamela y provoca fuerte discusión

Paul Michael generó un momento incómodo al evidenciar sus celos por el look que Pamela López eligió durante una transmisión de 'La Granja VIP'. La influencer apostó por un estilo arriesgado: un polo oversize talla XL llevado como vestido y ceñido con una correa para marcar la silueta. No obstante, su pareja cuestionó la elección por no usar short debajo y lanzó un comentario que causó incomodidad: “Las mujeres normales se ponen short”. Lejos de quedarse callada, Pamela respondió con ironía: “Yo soy anormal”.