Pamela López anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Paul Michael tras fuertes escenas de celos por Pablo HerediaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Se cansaron mutuamente? Pamela López sorprendió al público al confirmar el fin de su relación con Paul Michael en plena participación en 'La Granja VIP'. Durante la gala del reality, la influencer trujillana se mostró visiblemente afectada y no pudo ocultar su emoción al anunciar la ruptura con el cantante de salsa. La noticia generó gran impacto entre sus seguidores, quienes seguían de cerca su historia dentro del programa.
LEE MÁS: Famoso reportero deportivo y conductor de televisión fallece de manera inesperada: colegas no lo pueden creer
Pamela López rompe en llanto tras fuerte discusión con Paul Michael
En la más reciente edición de 'La Granja VIP' se vivió una escena sorpresiva tras la difusión del tenso momento entre Pamela López y su expareja Paul Michael, quienes optaron por poner fin a su relación luego de varios episodios de celos relacionados con Pablo Heredia en días anteriores.
Sin embargo, el punto de quiebre se dio cuando Paul Michael reaccionó con enojo contra la influencer trujillana por aceptar un pan con hamburguesa del actor Pablo Heredia, lo que desató un fuerte enfrentamiento entre ambos.
Cabe destacar que el salsero luego evidenció arrepentimiento por la discusión con Pamela López. "Ayer la energía ha estado tan negativa, cargada, que dije cosas que no debí decir. Sí me arrepiento, pero a veces no sé, me da esos episodios y cometo errores", afirmó.
PUEDES VER: Fallece Manolo Rojas, ícono de la comedia peruana, a los 63 años de manera inesperada fuera de su vivienda
Paul Michael critica la ropa de Pamela y provoca fuerte discusión
Paul Michael generó un momento incómodo al evidenciar sus celos por el look que Pamela López eligió durante una transmisión de 'La Granja VIP'. La influencer apostó por un estilo arriesgado: un polo oversize talla XL llevado como vestido y ceñido con una correa para marcar la silueta. No obstante, su pareja cuestionó la elección por no usar short debajo y lanzó un comentario que causó incomodidad: “Las mujeres normales se ponen short”. Lejos de quedarse callada, Pamela respondió con ironía: “Yo soy anormal”.
La tensión continuó en otra escena, donde Paul Michael volvió a mostrar actitudes celosas, esta vez relacionadas con Pablo Heredia, lo que incrementó el conflicto entre ambos. La conversación escaló rápidamente hasta un punto límite, en el que Pamela, visiblemente fastidiada, cerró el momento con una frase contundente: “Lárgate ya”.