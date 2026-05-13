Vanessa Pumarica asegura que Pamela Franco no sería feliz con Cueva: "Ojalá se dé cuenta antes que la engañe"

Vanessa Pumarica , examiga de Pamela Franco , criticó su relación con Christian Cueva y aseguró que la cantante no sería feliz junto al futbolista.

Vanessa Pumarica considera que Cueva es la 'mala suerte' para la cantante. | Composición Wapa

Vanessa Pumarica considera que Cueva es la 'mala suerte' para la cantante. | Composición Wapa

Vanessa Pumarica, examiga cercana de Pamela Franco, volvió a referirse a la cantante y no se guardó nada al hablar de su relación con Christian Cueva. La joven aseguró, durante una entrevista con Trome, que le causa pena que la intérprete la señale como una persona que la traicionó, pues insiste en que nunca expuso información íntima que no hubiera sido mencionada antes públicamente.

Pumarica explicó que su distancia con Pamela no nació únicamente por los problemas relacionados con el futbolista, sino por una decepción personal. Según su versión, ella acompañó a la cantante en momentos complicados y ahora siente que ese apoyo no fue valorado.

“Nunca hablé cosas privadas que ella misma no haya dicho antes en un programa y siempre aclaré que todo fue por Cueva. Yo no permitiría que mi pareja llame a mi amiga, de 20 años, para amenazarla e insultarla”, indicó a Trome.

Vanessa Pumarica cuestiona la relación de Pamela Franco y Christian Cueva

Al ser consultada por el motivo real del distanciamiento, Vanessa fue tajante y acusó a Pamela Franco de no reconocer el respaldo que recibió cuando atravesaba una etapa difícil.

“Si estoy alejada de ella no fue por eso, sino por lo malagradecida que es conmigo. Estuve con ella en sus peores momentos y no se acuerda”.

Pumarica también puso en duda que Pamela haya cambiado por decisión propia, como la cantante ha sostenido públicamente. Para la examiga de la artista, su actitud actual estaría relacionada con los problemas que vive junto a Christian Cueva.

“Para nada, todo es careta. Al ver tu entrevista, ella está así porque está mal con Cueva. Esa cara no es de felicidad. Esa cara es de: “No sé qué hacer con este hombre que cada vez que la friega me arrastra””.

La joven también opinó sobre las declaraciones de Pamela, quien afirmó que entre ella y el futbolista existe mucho amor. Sin embargo, Vanessa sostuvo que el sentimiento no sería suficiente para sostener una relación marcada por conflictos.

“Debe de haber amor de parte de ella, pero de el amor no se vive. Cueva es un tipo complicado, egocéntrico, egoísta...”.

Vanessa Pumarica tampoco creyó en el mea culpa que Christian Cueva hizo durante su aparición en 'Amor y Fuego', donde aseguró que cumple con sus hijos y reconoce sus errores como hombre. Según ella, el futbolista no estaría asumiendo realmente sus responsabilidades.

“Sí, vive esa payasada. Él no reconoce nada, solo se justifica. Cuando ellos peleaban, yo era la que los amistaba. Siempre lo dije: fui quien los unió y me arrepiento”.

Finalmente, la examiga de Pamela Franco expresó que espera que la cantante pueda abrir los ojos antes de vivir una nueva decepción pública. Además, resaltó sus cualidades personales y artísticas, aunque fue dura al referirse al impacto que, según ella, tendría Cueva en su vida.