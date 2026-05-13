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¡YA PIENSA EN BODA! ‘Gato’ Cuba sorprende tras divorcio de Ale Venturo: “Estamos en el mejor momento”

Rodrigo Cuba reveló que Ale Venturo ya firmó su divorcio y habló sobre una posible boda, aclarando los rumores del supuesto anillo de compromiso.

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    'Gato' Cuba ya piensa en formalizar con Ale Venturo. | Composición Wapa
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    Rodrigo Cuba volvió a estar en el ojo público, pero esta vez no por su carrera deportiva, sino por su presente sentimental con Ale Venturo. El futbolista conversó con 'América Hoy' durante el lanzamiento de su nuevo pódcast 'Fuera de Horario' y no esquivó las preguntas sobre una posible boda con la empresaria.

    El popular ‘Gato’ fue consultado por los rumores de compromiso que surgieron luego de que se viera un anillo en redes sociales. Aunque prefirió no adelantar fechas ni hablar de una pedida formal, sí dejó claro que su relación con Ale atraviesa una etapa estable y feliz.

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    Durante la entrevista, Rodrigo reveló que la empresaria ya dio un paso importante en su situación legal, pues firmó los documentos para iniciar el cierre definitivo de su matrimonio anterior.

    “Hoy, por ejemplo, Ale ya firmó su divorcio para comenzar. Entonces, ya hay que esperar dos meses todavía para que se haga legal”, comentó.

    Con esta declaración, el futbolista dejó entrever que ambos avanzan con calma y sin presiones. Para Cuba, una decisión tan importante como el matrimonio no debe tomarse de manera apresurada, incluso si la relación se encuentra en un buen momento.

    El deportista también resaltó que una pareja sólida se construye con paciencia, tiempo y compromiso diario. Por eso, aunque no descartó llegar al altar con Ale Venturo, aseguró que prefiere que todo siga su curso natural.

    “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación”, expresó durante la conversación.

    Además de hablar de su vida amorosa, Rodrigo Cuba presentó su nueva faceta como conductor digital en 'Fuera de Horario', proyecto que comparte con María Gracia Mujica, Gino Flores y Ale Fara. En este espacio, el futbolista mostró un lado más relajado, cercano y alejado de la presión de las canchas.

    ¿Rodrigo ya le dio el anillo a Ale Venturo?

    Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente por el famoso anillo que encendió las especulaciones sobre un posible compromiso con Ale Venturo.

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    Rodrigo Cuba negó que se tratara de una sortija de compromiso y respondió con humor, dejando claro que, cuando decida dar ese paso, lo hará de una forma mucho más especial.

    “Yo no voy a regalar un anillo tan chiquito”, comentó entre risas, dejando abierta la posibilidad de una futura pedida de mano.

    Por ahora, el futbolista y la empresaria disfrutan de una etapa tranquila, marcada por la estabilidad familiar, nuevos proyectos y una relación que, según sus propias palabras, atraviesa su mejor momento.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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