Estás serían los 3 motivos por las que Gustavo Salcedo busca EXPONER totalmente a Maju tras presuntas infidelidades, según Bayro

Descubre las razones que llevaron a Gustavo Salcedo a exponer a Maju Mantilla y su estrategia para quedarse con la custodia y la casa, según Christian Bayro.

Tras la denuncia de Christian Rodríguez por la agresión que sufrió en manos de Gustavo Salcedo, surgen nuevos detalles sobre las razones que habrían llevado al empresario a revelar públicamente la presunta infidelidad de su aún esposa, Maju Mantilla. Según Christian Bayro, conductor de Chimi Churri, hay varios factores que explican este comportamiento.

Christian Bayro revela los motivos de Salcedo

En un video publicado en TikTok, Bayro compartió su perspectiva sobre la situación: “No creo que Maju Mantilla no haya estado enterada de todas las amenazas que su esposo le había enviado a su supuesto amante”. Según el periodista, Gustavo tenía razones claras para hacer pública la situación y buscar, de alguna manera, justificar sus acciones ante terceros.

“Lo que no se había mencionado hasta ahora es lo relacionado a su trabajo: el tercer motivo es que Gustavo Salcedo le confesó a Verónica que él tenía problemas en su trabajo. Él es un gerente y este tema lo estaba mermando laboralmente. Me enteré que el señor Salcedo tuvo una situación oscura en un interior trabajo, salir le estaba costando por Maju y quería limpiar su nombre”, explicó Bayro.

Salcedo busca quedarse con la custodia y la casa

Por otro lado, la productora Verónica Alcántara detalló lo que Gustavo le confesó en una conversación privada. “Lo primero que me dijo fue que lo que él quería es que Maju se vaya de la casa porque ella había cometido el error. Porque si esto hubiera sido al revés, si a él lo hubieran chapado con una infidelidad, que él lo niega. Él me dijo lo que quiero es eso y también quedarse con los nenes porque sentía que lo cuidaría mejor que Maju”, relató Alcántara.