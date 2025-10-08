Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Estás serían los 3 motivos por las que Gustavo Salcedo busca EXPONER totalmente a Maju tras presuntas infidelidades, según Bayro

Descubre las razones que llevaron a Gustavo Salcedo a exponer a Maju Mantilla y su estrategia para quedarse con la custodia y la casa, según Christian Bayro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Estás serían los 3 motivos por las que Gustavo Salcedo busca EXPONER totalmente a Maju tras presuntas infidelidades, según Bayro
    Gustavo Salcedo no quiere que Maju se recupere. | Composición Wapa.
    Estás serían los 3 motivos por las que Gustavo Salcedo busca EXPONER totalmente a Maju tras presuntas infidelidades, según Bayro

    Tras la denuncia de Christian Rodríguez por la agresión que sufrió en manos de Gustavo Salcedo, surgen nuevos detalles sobre las razones que habrían llevado al empresario a revelar públicamente la presunta infidelidad de su aún esposa, Maju Mantilla. Según Christian Bayro, conductor de Chimi Churri, hay varios factores que explican este comportamiento.

    Christian Bayro revela los motivos de Salcedo

    En un video publicado en TikTok, Bayro compartió su perspectiva sobre la situación: “No creo que Maju Mantilla no haya estado enterada de todas las amenazas que su esposo le había enviado a su supuesto amante”. Según el periodista, Gustavo tenía razones claras para hacer pública la situación y buscar, de alguna manera, justificar sus acciones ante terceros.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo sorprende con insólito mensaje tras admitir que espió a Maju Mantilla y su productor

    “Lo que no se había mencionado hasta ahora es lo relacionado a su trabajo: el tercer motivo es que Gustavo Salcedo le confesó a Verónica que él tenía problemas en su trabajo. Él es un gerente y este tema lo estaba mermando laboralmente. Me enteré que el señor Salcedo tuvo una situación oscura en un interior trabajo, salir le estaba costando por Maju y quería limpiar su nombre”, explicó Bayro.

    Salcedo busca quedarse con la custodia y la casa

    Por otro lado, la productora Verónica Alcántara detalló lo que Gustavo le confesó en una conversación privada. “Lo primero que me dijo fue que lo que él quería es que Maju se vaya de la casa porque ella había cometido el error. Porque si esto hubiera sido al revés, si a él lo hubieran chapado con una infidelidad, que él lo niega. Él me dijo lo que quiero es eso y también quedarse con los nenes porque sentía que lo cuidaría mejor que Maju”, relató Alcántara.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán

    Estas declaraciones arrojan luz sobre los motivos que, según fuentes cercanas, habrían impulsado al empresario a mantener su posición dentro del hogar familiar y, al mismo tiempo, a exponer la supuesta traición de su esposa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estás serían los 3 motivos por las que Gustavo Salcedo busca EXPONER totalmente a Maju tras presuntas infidelidades, según Bayro
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo admite en audio que espió a Maju Mantilla y a productor durante dos años: "Veía todo y ella lo negaba"

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Christian Domínguez impidió que los hijos de Karla le respondieran a su hija ante las críticas a su madre

    Magaly increpa a Cueva por vender por el mínimo 'depa' que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado abandona Corazón Serrano y comparte preocupante foto desde la clínica

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;