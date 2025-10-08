Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia brilló en Telemundo con 'El Exmachito' pese a un incómodo comentario sobre su relación con Jefferson Farfán. Humor, ritmo y fans felices.

La salsera peruana Yahaira Plasencia llegó al programa Hoy Día con toda su energía y carisma para presentar su más reciente éxito, El Exmachito. Desde su entrada, la cantante captó la atención de las cámaras de Telemundo, derrochando sensualidad y presencia escénica que conquistó al público. Sin embargo, un comentario inesperado del presentador la puso en un incómodo momento.

Conductor hace comentario que recordó su pasado a la salsera

Antes de iniciar su coreografía junto a un bailarín destacado, el conductor hizo referencia a la relación de Yahaira con el futbolista Jefferson Farfán. “Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, Jefferson Farfán, que fue muy mediático. No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? Porque tiene una frase que dice: ‘¿Qué te pasó? No que muy machito, qué tal jugador, se metió otro gol y se quedó solito’”, comentó.

Ante la situación, Yahaira no perdió la compostura y respondió con humor: “Mira que esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y miserables. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos en Perú”.

Humor y ritmo para superar el momento

El presentador continuó bromeando: “Y si es guante de portero, mejor”. Yahaira, más relajada, replicó con simpatía: “Mejor todavía”. Tras el intercambio, la artista retomó la presentación y logró contagiar de ritmo y energía a todos los conductores y al público en el set de Telemundo.

Reacciones de fans en redes sociales

La interacción no pasó desapercibida en redes sociales. Usuarios en TikTok comentaron: “Jajaja, ¿cómo la presentaron? Como la ex de Farfán”, “Éxitos, Yahaira, nos alegramos por tus triunfos como peruanos que somos, bendiciones”, “¿En serio habló de Farfán?”, “Jajaja, si es para él”, “Que le vaya excelente a nuestra compatriota, es una joven que se esfuerza mucho”