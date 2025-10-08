Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia brilló en Telemundo con 'El Exmachito' pese a un incómodo comentario sobre su relación con Jefferson Farfán. Humor, ritmo y fans felices.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán
    Pese al tenso momento, Yahaira cautivó en 'Hoy día' con su último hit 'El exmachito'. | Composición Wapa.
    Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán

    La salsera peruana Yahaira Plasencia llegó al programa Hoy Día con toda su energía y carisma para presentar su más reciente éxito, El Exmachito. Desde su entrada, la cantante captó la atención de las cámaras de Telemundo, derrochando sensualidad y presencia escénica que conquistó al público. Sin embargo, un comentario inesperado del presentador la puso en un incómodo momento.

    Conductor hace comentario que recordó su pasado a la salsera

    Antes de iniciar su coreografía junto a un bailarín destacado, el conductor hizo referencia a la relación de Yahaira con el futbolista Jefferson Farfán. “Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, Jefferson Farfán, que fue muy mediático. No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? Porque tiene una frase que dice: ‘¿Qué te pasó? No que muy machito, qué tal jugador, se metió otro gol y se quedó solito’”, comentó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo sorprende con insólito mensaje tras admitir que espió a Maju Mantilla y su productor

    Ante la situación, Yahaira no perdió la compostura y respondió con humor: “Mira que esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y miserables. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos en Perú”.

    Humor y ritmo para superar el momento

    El presentador continuó bromeando: “Y si es guante de portero, mejor”. Yahaira, más relajada, replicó con simpatía: “Mejor todavía”. Tras el intercambio, la artista retomó la presentación y logró contagiar de ritmo y energía a todos los conductores y al público en el set de Telemundo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly increpa a Cueva por vender por el mínimo 'depa' que tenái con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

    Reacciones de fans en redes sociales

    La interacción no pasó desapercibida en redes sociales. Usuarios en TikTok comentaron: “Jajaja, ¿cómo la presentaron? Como la ex de Farfán”, “Éxitos, Yahaira, nos alegramos por tus triunfos como peruanos que somos, bendiciones”, “¿En serio habló de Farfán?”, “Jajaja, si es para él”, “Que le vaya excelente a nuestra compatriota, es una joven que se esfuerza mucho”

    Los fans destacaron la actitud profesional de Yahaira, su sentido del humor y su capacidad de mantener la alegría a pesar del incómodo recuerdo de su pasado sentimental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo admite en audio que espió a Maju Mantilla y a productor durante dos años: "Veía todo y ella lo negaba"

    Tepha Loza sufre pérdida de su bebé y su hermana Melissa Loza conmueve con duro mensaje: "No puedes perder tu fe"

    Gustavo Salcedo sorprende con insólito mensaje tras admitir que espió a Maju Mantilla y su productor

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Lo más vistos en Farándula

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” ante la prensa internacional

    Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

    Edison Flores deja atrás a Ana Siucho y es captado con misteriosa 'fan' ingresando a su departamento

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;